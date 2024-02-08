السوداني: إنهاء مهمة التحالف يأتي بعد اكتساب القوات العراقية قدرات متقدمة على مكافحة الإرهاب

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الخميس، أن الإصرار على إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق يأتي بعدما اكتسبت القوات العراقية قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب.

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كلام رئيس الوزراء العراقي جاء خلال استقباله اليوم الخميس وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس والوفد المرافق لها، حيث ثمن السوداني، الدور الإسباني ضمن جهود بعثة حلف شمال الأطلسي الناتو في العراق، مؤكدا أن الإصرار على انتهاء مهمة التحالف يأتي بعد ما اكتسبت القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب، ولم تعد فلول داعش تشكل تهديدا للدولة العراقية.

وأشار السوداني إلى الجهود المبذولة حاليا لإبرام مذكرة تفاهم عسكري ثنائي بين العراق وإسبانيا، وهي جزء من اتفاقية الشراكة الشاملة التي نوقشت مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، فضلا عن التعاون في مجالات أخرى وإسهام الشركات الإسبانية في تحديث البنى التحتية ومشاريع التنمية في العراق.

بدورها، أكدت الوزيرة الإسبانية التزام بلادها بالشراكة مع العراق، واحترام كل ما تقرره الحكومة العراقية إزاء مهام التحالف الدولي، كما بينت استمرار الجهود مع وزارة الدفاع العراقية لإتمام مذكرة التفاهم الثنائية مع العراق، التي ستشمل تعاونا أمنيا وعسكريا، وكذلك في مجال الصناعات الحربية.

وكانت الجولة الأولى من الحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، عقدت في 27 يناير الماضي بحضور رئيس الوزراء العراقي.

وأعلنت بغداد بوقت سابق الاتفاق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد "داعش".

وصرح وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، بأن القوات المسلحة العراقية على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف الدولي وإمساك الملف الأمني في البلاد بالكامل.

المصدر: RT+ السومرية