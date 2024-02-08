بالصور.. تفاعل أمير قطر "الوالد" والشيخة موزة على مباراة قطر وإيران
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر تفاعل وبهجة الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر "الوالد" مع زوجته الشيخة موزة خلال مباراة المنتخب القطري ضد نظيره الإيراني ضمن بطولة كأس آسيا.
ورصدت عدسات المصورين الأمير الوالد بين عدد أفراد عائلته وزوجته الشيخة موزة بنت ناصر وهم يحتفلون بتأهل المنتخب القطري لنهائي بطولة كأس آسيا المقامة في الدوحة وذلك عقب فوزه على إيران بنتيجة 3-2 أمس الأربعاء في الدور نصف النهائي.
#كأس_اسيا#قطر_الاردن#الامير_الوالد— ابن قطر (@ebnqataralmulla) February 7, 2024
الله يخليك لنا ❤️👇🏾 pic.twitter.com/e2Xv1Nbppr
ونشرت الشيخة موزا بنت ناصر تدوينة وصورة عبر خاصية "الستوري" بصفحتها الرسمية بمنصة انستغرام مهنئة بفوز المنتخب وتأهله لنهائي كأس آسيا.
وتلتقي قطر في المباراة النهائية مع الأردن الذي حقق المفاجأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2-0 أمس الثلاثاء.
فرحة العود با الفوز جعلها فرحة دائمه #الامير_الوالد ❤️#كأس_آسيا2023pic.twitter.com/IAbTZeBizy— سعيد ال طالب (@qt4444) February 7, 2024
المصدر: RT