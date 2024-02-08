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بالصور.. تفاعل أمير قطر "الوالد" والشيخة موزة على مباراة قطر وإيران

الرياضة

بالصور.. تفاعل أمير قطر
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر تفاعل وبهجة الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر "الوالد" مع زوجته الشيخة موزة خلال مباراة المنتخب القطري ضد نظيره الإيراني ضمن بطولة كأس آسيا.

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ورصدت عدسات المصورين الأمير الوالد بين عدد أفراد عائلته وزوجته الشيخة موزة بنت ناصر وهم يحتفلون بتأهل المنتخب القطري لنهائي بطولة كأس آسيا المقامة في الدوحة وذلك عقب فوزه على إيران بنتيجة 3-2 أمس الأربعاء في الدور نصف النهائي.

ونشرت الشيخة موزا بنت ناصر تدوينة وصورة عبر خاصية "الستوري" بصفحتها الرسمية بمنصة انستغرام مهنئة بفوز المنتخب وتأهله لنهائي كأس آسيا.

بالصور.. تفاعل أمير قطر

وتلتقي قطر في المباراة النهائية مع الأردن الذي حقق المفاجأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2-0 أمس الثلاثاء.

المصدر: RT

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