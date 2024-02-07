الرئاسة المصرية: إجراءات فورية أخرى ستتم قريبا استكمالا لقرارات دعم المواطن

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 7% بعد أن كانت 14% في عام 2014، مؤكدا أن إجراءات فورية أخرى ستتخذ قريبا استكمالا لقرارات دعم المواطن.

وقال فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على قناة "on" إن هذا الأمر"يتطلب إنفاقا استثماريا ومكافحة لارتفاع الأسعار".

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وأشار إلى أن هناك "تركيزا على فئتي الصحة والتعليم فى إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين فى هذين القطاعين الشديدى الحيوية".

وأضاف: "هناك إجراءات فورية قريبا لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة، وهناك حزمة اجتماعية وضبط السوق، وهناك مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد، ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الإنتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا ونصنع ما يمكن أن نصنعه".

وأكد فهمي أن هناك "نظرة دقيقة على كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التى تدخل مصر، وهي كبيرة جدا".

واختتم قائلا: "الرئيس السيسي عينه دائما على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه ويعلم جميع التحديات والصعوبات بأقصى درجة ممكنة من الشفافية والاتصال بنبض الشارع، وسنعبر بنجاح كل التحديات بفضل إرادة الشعب المصرى والقيادة السياسية".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

وتواجه مصر أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر، ولكن تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه وهو ما انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، مما اضطر الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة.

المصدر: "اليوم السابع"+RT