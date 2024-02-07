"إل أي جي نيكس 1" توقع صفقة صواريخ اعتراضية بقيمة 3.2 مليار دولار مع السعودية

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن شركة الدفاع الكورية الجنوبية "إل أي جي نيكس 1" أبرمت صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار لتصدير صواريخ أرض-جو متوسطة المدى (M-SAM II) إلى السعودية.

وأضافت الوزارة أن الشركة وقعت عقدا مع وزارة الدفاع السعودية لبيع صواريخ "تشيونغونغ" من طراز "M-SAM II" في نوفمبر.

وتمثل هذه ثاني صفقة خارجية للشركة لصواريخ "تشيونغونغ-II" بعد صفقة مع الإمارات العربية المتحدة في يناير 2022.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل العقد بعد أن أجرى وزيرا دفاع البلدين محادثات في الرياض يوم الأحد (بالتوقيت المحلي) لتعزيز العلاقات في مجال صناعة الأسلحة على هامش معرض الدفاع العالمي.

وعلى هامش المعرض الدفاعي، وقعت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي ووزارة الدفاع السعودية مذكرة تفاهم لتمهيد الطريق للتعاون في صناعة الدفاع وتطوير الأسلحة المشتركة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيطلق الجانبان لجنة ثنائية لتنفيذ بحث وتطوير أنظمة الأسلحة بشكل مشترك لمواصلة التعاون في صناعة الدفاع، وفقا لما قالته إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".

وقد قام وزير الدفاع "شين وون-سيك" بجولة تشمل 3 دول في الشرق الأوسط منذ يوم الخميس، زار خلالها الإمارات والسعودية وقطر.

المصدر: "يونهاب"