مصر.. إخلاء سبيل مجموعة من الصحافيات المصريات

أعلن الكاتب الصحافي خالد البلشي نقيب الصحافيين المصريين إخلاء سبيل الصحافيات منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي، من سرايا النيابة.

وأكد خالد البلشي نقيب الصحافيين في تصريحات لـRT: "نرحب بقرار إخلاء سبيل الزميلات منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي، شاكرًا كل من ساهم وبذل جهداً في صدوره".

وأوضح البلشي أن نقابة الصحافيين على خطى مقدرة وطريق سليم طيلة الوقت تتبعها خطوات قادمة للإفراج عن بقية الزملاء، مشيراً إلى 7 من الزملاء النقابيين المقبوض عليهم بالإضافة إلى 12 صحافيا غير نقابي.

وتابع نقيب الصحفيين: إن الجهود التي بذلت تجاه هذه القضية متعددة وليست لنقابة الصحافيين وحسب، وكان آخرها في 24 يناير الماضي.

وختم خالد البلشي بالقول: تقدمنا بهذه الطلبات إلى حملة المرشح الرئاسي فريد زهران وتبناها، بالإضافة إلى لجنة العفو حيث تقدمنا بهذا الطلب إليها.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم