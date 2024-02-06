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الأسد يقبل أوراق اعتماد سفير الإمارات لدى سوريا

أخبار العالم العربي

الأسد يقبل أوراق اعتماد سفير الإمارات لدى سوريا
SANA
الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير الإمارات لدى سوريا
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قبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد حسن أحمد محمد سليمان الشحي سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية.

ووصل الشحي إلى دمشق مطلع الأسبوع الفائت ليكون بذلك أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة في سوريا منذ عام 2011.

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ويوم أمس، قبل الرئيس بشار الأسد أوراق اعتماد كل من محمد جلالوفيتش علي سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية أبخازيا لدى الجمهورية العربية السورية، وولد دومان سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجمهورية العربية السورية.

وتم قبول أوراق اعتماد السفراء الجدد بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

المصدر: "سانا"+RT

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