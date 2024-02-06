مصر تصدر بيانا بعد الهجوم قرب مجمع المحاكم في تركيا

أدانت مصر بأشد العبارات حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم بإسطنبول، وأسفر عن إصابة عدة أفراد.

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وأكدت الخارجية المصرية إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية الشقيقة. كما أعربت عن تضامنها الكامل مع تركيا في هذا الظرف الدقيق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وقتل شخصان وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، بهجوم مسلح نفذه رجل وامرأة في الساحة التي يطل عليها قصر "تشاغلايان" العدلي في مدينة إسطنبول.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا على منصة "إكس"، إنه تم القبض على مهاجمين، امرأة ورجل، أطلقا النار على نقطة تفتيش أمام البوابة "ج" في محكمة تشاغلايان.

وأكد أن ما حدث أمام مجمع المحاكم "هجوم إرهابي"، قتل خلاله منفذا العملية، وأصيب 5 أشخاص بينهم 3 من رجال الشرطة.

وأشار الوزير إلى أن هويات منفذا العملية معروفة للأمن التركي، وهما ينتميان لتنظيم يساري متطرف يشار له باسم "DHKP/C"، "حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري".

المصدر: RT