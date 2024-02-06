نشاط فلسطينيون يتداولون فيديو لقنص عدد من الأغنام شرقي خان يونس
AP
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الفلسطينية فيديو قال ناشروه إنه للحظة قنص عدد من الأغنام في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأكد نشطاء أن القناص هو من "أحد أفراد الجيش الإسرائيلي وكان يتسلى بقنص الحيوانات في الشارع المذكور".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه ضد قطاع غزة لليوم الـ 123 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
مصادر صحفية: مشاهد توثق تسلي قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل مواشي في بني سهيلا شرقي خانيونس. pic.twitter.com/x7fusFvtLD— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 6, 2024
المصدر: RT