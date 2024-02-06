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نشاط فلسطينيون يتداولون فيديو لقنص عدد من الأغنام شرقي خان يونس

أخبار العالم العربي

نشاط فلسطينيون يتداولون فيديو لقنص عدد من الأغنام شرقي خان يونس
AP
صورة تعبيرية
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الفلسطينية فيديو قال ناشروه إنه للحظة قنص عدد من الأغنام في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد نشطاء أن القناص هو من "أحد أفراد الجيش الإسرائيلي وكان يتسلى بقنص الحيوانات في الشارع المذكور".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه ضد قطاع غزة لليوم الـ 123 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

المصدر: RT

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