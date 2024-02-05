مصر.. وزيرة الهجرة تكشف آخر مستجدات مبادرة سيارات المصريين في الخارج

كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي آخر مستجدات مبادرة سيارات المصريين في الخارج.

والمبادرة تساعد أي مصري مقيم بالخارج (أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج) أن يستورد سيارة بعد إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة، وبخفض القيمة الجمركية 70%، كما تم مد فترة استيراد السيارات إلى خمس سنوات بدلا من سنة واحدة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أشارت سها جندي إلى أن "أخبار المبادرة جميلة ومفرحة"، مضيفة: "المصريين في الخارج يقبلون على المشاركة في المبادرة وعدد الموافقات الاستيرادية للسيارات وصل لحوالي مليار و700 مليون دولار ونصف هذا المبلغ وصل لوزارة المالية".

وأضافت جندي: "أكثر من 400 الف مواطن سجلوا على تطبيق المبادرة، وعدد السيارات التي تم حجزها وبدأت إجراءات نزولها حوالي 240 ألف سيارة".

وتابعت: "عدد السيارات التي أتت إلى مصر وتم إنهاء الإجراءات الجمركية حوالي 20 ألف سيارة وجاري إنهاء إجراءات باقي السيارات".

واستطردت الوزيرة المصرية: "نحاول تذليل أي عقبات أو تحديات تواجه المصريين في الخارج المشاركين في هذه المبادرة".

المصدر: "المصري اليوم" + "اليوم السابع"