السعودية.. المعهد النسائي بالأمن العام يستعرض "الفصيل الصامت" في معرض الدفاع العالمي 2024 (صور)

يستعرض المعهد النسائي بالأمن العام السعودي، "الفصيل الصامت" لتشكيل مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية ودقة وإتقان المرأة في أداء الحركات.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المعهد النسائي بالأمن العام، يستعرض لزوار جناح وزارة الداخلية "مقدام" بمعرض الدفاع العالمي 2024 في مدينة الرياض الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024 برعاية العاهل السعودي الملك سلمان، "الفصيل الصامت" لتشكيل مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية ودقة وإتقان المرأة في أداء الحركات.

المعهد النسائي بالأمن العام يستعرض "الفصيل الصامت" في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024#الإخباريةpic.twitter.com/B4S6IRsqR3 — الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) February 5, 2024

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها التطويرية للمنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.

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المصدر: "واس"