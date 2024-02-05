الرئيس الجزائري يدعو الليبيين إلى "لم الشمل وتغليب المصلحة العليا" للبلاد

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشعب الليبي إلى لم الشمل وتغليب المصلحة العليا لبلادهم والتطلع إلى بناء ليبيا آمنة ومستقرة.

وأكد تبون، في كلمة قرأها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الاثنين، في أشغال اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا ببرازافيل، أن الجزائر تعرب عن دعها التام لمشروع المصالحة ولن تدخر أي جهد من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح هذا المسعى التصالحي.

وشدد في كلمته على رفض الجزائر لأي تدخل في القرار الليبي، كما دعا إلى الحفاظ على السيادة الوطنية لهذا البلد الشقيق.

وجدد الرئيس الجزائر في كلمته دعوة الليبيين إلى العمل على تحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي واختيار ممثليه بعيداً عن الضغوطات أو التدخلات والإملاءات الخارجية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تنظيم الانتخابات باعتبارها الضامن الوحيد لحل إشكالية الشرعية في ليبيا.

كما دعا تبون إلى إنهاء كافة أشكال التواجد العسكري في ليبيا وسحب جميع المرتزقة مهما تغيرت مسمياتهم.

وأضاف أن استخدام القوة لن يؤدي إلى سوى استمرار الأزمة وتعريض الشعب الليبي للخطر.

المصدر: الشروق الجزائرية