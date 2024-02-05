مصرع برلمانية مصرية بطريقة مروعة

شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر حادثا بشعا علي الطريق الصحراوي، نتج عنه مصرع النائبة أمنية محمود رجب عضو مجلس نواب بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة بالمجلس وإصابة 5 آخرين.

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البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بالمحافظة، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع النائبة أمنية محمود رجب، 64 عاما، عضو مجلس نواب بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وأصيب 5 آخرون، وتم نقلهم إلى المستشفى وإيداع الجثة بالمشرحة للعرض علي الطبيب الشرعي.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، عن أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائقين في السرعة الزائدة وتم التحفظ علي المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى بواسطة رجال المرور لتيسير الحركة المرورية بالطريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: القاهرة 24