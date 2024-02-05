 
مباشر

محمد بن زايد يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يصل إلى الأردن في زيارة رسمية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wx0b

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم الاثنين إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

إقرأ المزيد
"جرأة الطلب صدمته".. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل رفض الرئيس الإماراتي طلبا من نتنياهو

وكان في مقدمة مستقبلي آل نهيان لدى وصوله والوفد المرافق الملك الأردني عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله  وبشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

وضم الوفد المرافق لرئيس الإمارات خلال الزيارة كلا من الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل.

المصدر: وام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا