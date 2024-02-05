محمد بن زايد يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم الاثنين إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

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وكان في مقدمة مستقبلي آل نهيان لدى وصوله والوفد المرافق الملك الأردني عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله وبشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

وضم الوفد المرافق لرئيس الإمارات خلال الزيارة كلا من الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل.

المصدر: وام