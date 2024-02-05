"كتائب القسام" تستولى على طائرة استخبارات إسرائيلية

أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس" استيلاءها على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز Skylark في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وأوضحت "القسام" في بيان لها اليوم الاثنين، أن عناصرها تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية دون تدميرها، كانت في مهمة استخباراتية للجيش الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت أنها "شنت هجوما على عدد من الجنود الإسرائيليين بالقنابل من نوع برق المضادة للأفراد في محاور التقدم بمدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين الجنود الإسرائيليين".

وأمس الأحد، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" أن "مجاهدي الكتائب تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية والإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا وإيقاع عشرات القتلى والجرحى في مهمات".

وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ122، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT