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مصر.. معركة شرسة بين الأمن وعناصر خطرة توقع أخطر المجرمين في الصعيد

أخبار العالم العربي

مصر.. معركة شرسة بين الأمن وعناصر خطرة توقع أخطر المجرمين في الصعيد
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دارت معركة شرسة بين قوات الأمن المصرية وعناصر خطرة خلال مداهمة أرض اتخذتها مجموعة إجرامية وكرا لتجارة وزراعة المخدرات بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.

مصر.. معركة شرسة بين الأمن وعناصر خطرة توقع أخطر المجرمين في الصعيد
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وواصلت الأجهزة الأمنية في مصر ضرباتها المتوالية لتجار المخدرات، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية تضم (16 عنصرا إجراميا شديدي الخطورة) بممارسة نشاط إجرامي في زراعة المواد المخدرة والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

مصر.. معركة شرسة بين الأمن وعناصر خطرة توقع أخطر المجرمين في الصعيد

باستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الأمن، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين، كما تم ضبط (6.5 طن لمخدر بانجو) و(10 أفدنة مزروعة بالأفيون والبانجو المخدرين - 16 بندقية آلية - 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية). 

مصر.. معركة شرسة بين الأمن وعناصر خطرة توقع أخطر المجرمين في الصعيد

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (36,5 مليون جنيه)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد

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