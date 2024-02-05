بأيد وطنية.. السعودية تكشف عن إنجاز في عالم الطائرات النفاثة (صور)

دشن وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز "هوك تي 165" تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها في السعودية بأيد وطنية بشكل كامل.

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وبمشاركة 25 شركة محلية، صنعت أكثر من 3114 قطعة داخل وخارج الطائرة، في إنجاز يعد الأول من نوعه في مجال تجميع الطائرات العسكرية النفاثة في السعودية.

وكرم بن سلمان المشاركين في برنامج تجميع الطائرات، الذين وصلت نسبتهم عند العمل على آخر طائرات المشروع نحو 99 %، قبل أن يوقع على الطائرة، ويتسلم هدية تذكارية من الرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي بهذه المناسبة.

بعد ذلك، دون بن سلمان كلمة في سجل الزيارات الرسمي لفريق الصقور السعودية، بمناسبة اليوبيل الفضي للفريق، ومرور 25 عاما على تأسيسه.

كما سررت بتدشين الهوية الجديدة لطائرات فريق الصقور السعودية بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على تأسيسه، متمنيًا لهم مواصلة نجاحاتهم المستمرة من خلال عروضهم الجوية في مشاركاتهم المحلية والدولية. pic.twitter.com/fjOa6cTURx — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 4, 2024

المصدر: واس