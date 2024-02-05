السفير الروسي لدى القاهرة: محطة الضبعة النووية رمز للتعاون بين روسيا ومصر

وصف السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو محطة الضبعة النووية في مصر، بأنها رمز جديد للتعاون بين موسكو والقاهرة.

وتابع: "بناء محطة الطاقة النووية يشبه سد أسوان العالي الذي تم بناؤه في عام 1960 بمساعدة المتخصصين السوفيت، وبعد تنفيذ هذا المشروع ستصبح محطة الضبعة الوطنية رمزا جديدا للتعاون بين بلدينا".

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تقع محطة الضبعة للطاقة الكهرذرية على ساحل البحر المتوسط على بعد 350 كيلومترا من القاهرة.

وتشمل 4 مفاعلات بطاقة 1200 ميغاواط لكل منها، بطاقة إجمالية 4800 ميغاواط للمحطة.

وشهد الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا صب خرسانة المفاعل الرابع في المحطة.

وأشاد بوتين بالشراكة الاستراتيجية مع مصر وأكد ضرورة تعميقها عبر انضمامها لمجموعة "بريكس".

وتشيد شركة "روساتوم" الروسية محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: نوفوستي