هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية نفذت 2181 جولة رقابية تم خلالها إيقاف 149 شخصا بتهم مختلفة

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية خلال شهر يناير 2024 اختصاصاتها ومهامها بتنفيذ 2181 جولة رقابية والتحقيق مع 360 مشتبه بهم في قضايا فساد واحتيال.

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وأفاد مراسل RT بأن حملة التحقيقات شملت موظفين من وزارات الداخلية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة.

وأشار مراسلنا إلى أنه تم إيقاف 149 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء

المصدر: RT