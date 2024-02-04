 
مباشر

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية نفذت 2181 جولة رقابية تم خلالها إيقاف 149 شخصا بتهم مختلفة

أخبار العالم العربي

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية نفذت 2181 جولة رقابية تم خلالها إيقاف 149 شخصا بتهم مختلفة
Gettyimages.ru
علم السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwv7

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية خلال شهر يناير 2024 اختصاصاتها ومهامها بتنفيذ 2181 جولة رقابية والتحقيق مع 360 مشتبه بهم في قضايا فساد واحتيال.

إقرأ المزيد
السعودية.. إيقاف مسؤول رفيع المستوى تورط بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال
السعودية.. إيقاف مسؤول رفيع المستوى تورط بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال

وأفاد مراسل RT بأن حملة التحقيقات شملت موظفين من وزارات الداخلية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة.

وأشار مراسلنا إلى أنه تم إيقاف 149 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا