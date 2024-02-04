شاهد.. وزير الدفاع الكوري الجنوبي يفاجئ الإماراتيين بربطة عنق مميزة

ارتدى وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك أثناء زيارته إلى الإمارات ربطة عنق بألوان العلم الإماراتي صنعت خصيصا له.

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وأظهرت الصور التي قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لوسائل الإعلام، شين وهو يرتدي ربطة عنق ترمز للعلم الإماراتي خلال الأحداث الرسمية، بما في ذلك محادثات مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن مبارك فاضل المزروعي.

ويقوم شين حاليا بجولة شرق أوسطية، تضم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.

وزينت ربطة العنق بثلاثة خطوط بالألوان الأخضر والأبيض والأسود على خلفية حمراء اللون، ترمز للعلم الإماراتي، مع صورتين للعلمين الكوري والإماراتي أعلى وأسفل الربطة.

وقال مسؤول بالوزارة إنه تم تحضير ربطة العنق خصيصا بمناسبة زيارة الوزير إلى الإمارات، مضيفا أنه سيرتدي ربطتي عنق جديدتين على شكلي العلمين السعودي والقطري خلال زيارته الرياض والدوحة.

وخلال اجتماعه مع الوزير المزروعي، قال شين إن ربطة العنق تحمل أيضا معنى "tie"، أي "التضامن"، والرغبة بأن تصبح كوريا الجنوبية والإمارات "أخوين لا ينفصلان".

بدوره، قال المزروعي إنه يبدو أن ربطة العنق ترمز للعلاقة الوثيقة بين البلدين، وفقا لمسؤول بالوزارة.

وقدم شين ربطة عنق مصنوعة خصيصا كهدية لنحو 10 مسؤولين حكوميين إماراتيين، بمن فيهم المزروعي.

وخلال زيارته إلى السعودية وقطر، يخطط شين لتقديم ربطة عنق مصنوعة خصيصا على شكلي علمي البلدين لمسؤوليهما كهدية.

المصدر: يونهاب