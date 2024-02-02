تونس.. 3 سنوات سجنا في حق رجل أعمال مرشح سابق للانتخابات الرئاسية

قضت الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة بالسجن مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال المرشح السابق لانتخابات الرئاسة نبيل القروي.

ووفقا لما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح صحفي، فإن 3 متهمين آخرين في القضية ذاتها، قضت الدائرة بسجن كل واحد منهم مدة 3 أعوام وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقبول تمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية التي تم إجراؤها سنة 2019، مع حرمان المتهمين الأربعة من الترشح للانتخابات الرئاسية مدة 5 أعوام.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن من بين المتهمين الثلاثة الآخرين المحكوم بسجنهم إلى جانب نبيل القروي، زوجته سلوى السماوي.

وجدير بالتذكير أن الدائرة الجناحية الابتدائية كانت قضت بسجن كل واحد من المتهمين الأربعة مدة عام واحد، غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت استأنفت تلك الأحكام الابتدائية.

المصدر: إذاعة موزاييك