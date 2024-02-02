الدفاع السعودية: انطلاق مناورات "سدا التنسيق" بمشاركة القوات البرية والجيش الهندي (فيديو+صور)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة، انطلاق المناورات التدريبية "سدا التنسيق" في الهند، بمشاركة القوات البرية والجيش الهندي.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن هذه التدريبات "تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الحرب غير النظامية".

وأشارت إلى أن "التمرين يتضمن فرضيات وتدريبات على عمليات البحث والاستطلاع والاقتحام والتطهير، وتحرير الرهائن، وأعمال القناصة، وإجلاء المصابين".

ويتضمن التمرين فرضيات وتدريبات على عمليات البحث، والاستطلاع، والاقتحام والتطهير، وتحرير الرهائن، وأعمال القناصة، وإخلاء المصابين. pic.twitter.com/KRMzEQ37bg — وزارة الدفاع (@modgovksa) February 2, 2024

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المصدر: RT