الجيش الأردني يؤكد اعتقال 4 إسرائيليين اجتازوا الحدود

أكد الجيش الأردني اليوم الجمعة اعتقال أربعة إسرائيليين بعد اجتيازهم الحدود بلا تصريح.

وقال الجيش الأردني في بيان: "قوات حرس الحدود ألقت القبض على 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي".

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وأضاف: "المتسللون الأربعة اجتازوا الحدود من الغرب عن طريق الخطأ، وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالطرق الرسمية".

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية في وقت سابق، بأن الجيش الأردني "اعتقل 4 إسرائيليين بينهم جنود بعد اجتيازهم الحدود عن طريق الخطأ"، ثم أفرج عنهم بعد تدخل جهات سياسية إسرائيلية.

وأوضحت القناة أن الإسرائيليين الأربعة دخلوا عن طريق الخطأ إلى منطقة العقبة خلال رحلة على متن مركبة ATV أمس الخميس وتم اعتقالهم، وبعد تدخل مسؤولين سياسيين تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل وعادوا إلى إسرائيل.

وذكرت أنه بفضل التدخل السريع لوزارة الخارجية والقنصل ورغبة الأردن في عدم تأجيج الوضع، تم إطلاق سراح الشباب الأربعة عند الساعة الواحدة صباحا بعد أن تبين أنهم عبروا الحدود بالخطأ.

المصدر: RT