رئيسي عن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات: جزء لا يتجزأ من إيران

قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يوم الخميس إن الجزر الثلاث (المتنازع عليها مع الإمارات) هي "جزء لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وخلال لقائه جماهير محافظة هرمزكان، أوضح إبراهيم رئيسي قائلا: "إن الذين تحدثوا وكتبوا شيئا آخر حول وحدة أراضي البلاد، عليهم أن يعوضوا عن ذلك".

وأضاف رئيسي: "على سائر الدول أن تعلم أن الوثائق القطعية وماضي وتاريخ سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الجزر الثلاث، حظيت بالتأييد دائما".

وشدد على أن وجود إيران في الخليج وبحر عمان، "ينتج الأمن، وبنفس القدر يشكل التواجد الأجنبي تهديدا للمنطقة".

جدير بالذكر أن المنطقة التي تطلق عليها إيران إسم "نازعات" تشمل 4 جزر في الخليج، ثلاث منها متنازع عليها مع الإمارات هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وجزيرة رابعة هي سيري.

وفي العام الماضي، قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أن بلاده عازمة على تطوير الجزر المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج.

المصدر: "مهر" + RT