مصر.. حملات أمنية تسفر عن إيقاف عدد من المحتكرين وضبط 1333 قضية حجب سلع تموينية متنوعة (صورة)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس، عن إيقاف عدد من الأشخاص في قضايا حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية.

وفي بيان لها، قالت الداخلية المصرية: "استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصة السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط من ضبط القائمين على مخزن "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة أسيوط لتجميعهم كميات كبيرة من السكر التموينى بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخله على 300 طن سكر تمويني و73 كرتونة بداخلها 36500 عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

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وفي بيان آخر لها، أوضحت الداخلية المصرية قائلة: "استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.. فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية".

وأضاف البيان: "أسفرت (الحملات التموينية) عن ضبط 1333 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، ضُبطت خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها 25 طنا أرزاً، و30 طنا سكراً، و10250 طناً دقيقاً بلديا مدعوما، و6 أطنان دقيقا أبيض، و15 طنا مسلي، و6 أطنان معكرونة، و45540 طنا أعلافا حيوانية، و7 أطنان زيت طعام - 5676 عبوة زيت طعام، و15550 طنا أسمدة زراعية، و102732 علبة سجائر".

المصدر: RT