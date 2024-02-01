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مراسلنا: إسرائيل تفرج عن 114 معتقلا عبر معبر كرم أبو سالم (صور)

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مراسلنا: إسرائيل تفرج عن 114 معتقلا عبر معبر كرم أبو سالم (صور)
Gettyimages.ru
جندية إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم
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أفاد مراسل RT بأن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 114 معتقلا بينهم 4 أسيرات عبر معبر كرم أبو سالم.

وحسب المعلومات فإن الذين أفرج عنهم كانت القوات الإسرائيلية اعتقلتهم في قطاع غزة، وتعرضوا للإساءة.

ويأتي الإفراج عن المعتقلين من غزة وسط الكشف عن تفاصيل المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والعقبات التي تقف عائقا دون ذلك.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا".

كما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو أن الحركة تريد "وقفا شاملا لإطلاق النار" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.

المصدر: RT

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