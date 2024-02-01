مراسلنا: إسرائيل تفرج عن 114 معتقلا عبر معبر كرم أبو سالم (صور)

أفاد مراسل RT بأن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 114 معتقلا بينهم 4 أسيرات عبر معبر كرم أبو سالم.

وحسب المعلومات فإن الذين أفرج عنهم كانت القوات الإسرائيلية اعتقلتهم في قطاع غزة، وتعرضوا للإساءة.

الفلسطينيون المدنيين أطلقة الجيش الإرهابي هذا الصباح👈 عبر معبر كرم أبو سالم سراح عدد من المدنيين في غزة الذين اعتقلوا خلال عملية الجيش الإرهابي في غزة ✊ ويذكر الفلسطينيون أن المدنيين الذين أعتقلوا تعسفيا المفرج عنهم "تعرضوا للتعذيب وكدليل على ذلك يظهرون جروح خطيرة pic.twitter.com/LgOGhJgJgp — Samry Khalid (@khalidsamry484) February 1, 2024

החטופים שלנו בעזה? דיווח פלשתיני: ישראל שחררה הבוקר (דרך מעבר כרם שלום) כמה עזתים שנעצרו במהלך המלחמה בעזה. בדיווחים עלו טענות של התעללות מצד ישראל (תשפטו לפי התמונות). pic.twitter.com/UmTcpQnaJa — אלעד הוּמינר 🇮🇱 العاد هومينر (@EladHumi) February 1, 2024

ويأتي الإفراج عن المعتقلين من غزة وسط الكشف عن تفاصيل المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والعقبات التي تقف عائقا دون ذلك.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا".

كما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو أن الحركة تريد "وقفا شاملا لإطلاق النار" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.

المصدر: RT