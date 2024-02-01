نجيب ساويرس يعدل سخريته من قرار للبنك المركزي في مصر

سخر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، من إلزام البنك المركزي بعدم وجود استثناءات للعملاء (سواء أفراد أو شركات) بتجاوزهم مبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عن 150 ألف جنيه.

كده كل واحد هيحط فلوسه كده في بيته 😂😂😂 مش فاهم مين اللي بينصحهم 😩 https://t.co/5fteOhp0t0 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 31, 2024

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وقال ساويرس عبر صحفته الرسمية على موقع التدوينات "إكس": "كده كل واحد هيحط فلوسه كده في بيته.. مش فاهم مين اللي بينصحهم".

وبعد التدوينة كتب تدوينة أخرى قال فيها: "اتضح أن هذا إجراء موجود من زمان وليس قرارا جديد، ولكن يتم تفعيله حاليا".

اتضح ان هذا اجراء موجود من زمان و ليس قرار جديد و لكن يتم تفعيله حاليا. pic.twitter.com/gdABhjGcoR — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 31, 2024

وألزم البنك المركزي البنوك في تعليمات شفهية صادرة لهم أمس بعدم وجود استثناءات للعملاء "سواء أفراد أو شركات" بتجاوزهم مبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عن 150 ألف جنيه من الفروع، ويتم الرجوع إلى قطاع الالتزام؛ للحصول على موافقة البنك المركزي المصري، وَفق ما أكده 3 مصادر مصرفية تحدث إليهم "مصراوي".

كانت التعليمات السابقة لا تشترط موافقة البنك المركزي عند سحب بعض العملاء أكثر من الحد الأقصى اليومي من فروع البنوك، وإنما تم تركها وَفق سلطة كل مدير فرع تحت مبدأ "اعرف عميلك".

وجاءت هذه التعليمات الشفهية للتأكيد على البنوك الالتزام بالحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي اليومي من حسابات الأفراد والشركات من فروع البنوك بمبلغ 150 ألف جنيه.

المصدر: RT