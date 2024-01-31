تونس.. إعادة تأهيل مركز التخييم بالشعانبي بعد أكثر من 10 سنوات من غلقه بسبب الإرهاب

أكد هيثم الغضباني رئيس مصلحة البنايات والتجهيز بالقصرين وسط غرب تونس، انطلاق أشغال تهيئة مركز التخييم والاصطياف بجبل الشعانبي وسط غربي البلاد من أجل عودة استقبال الزائرين.

وأفاد هيثم الغضباني في تصريح لـ"موزاييك" بأن كلفة أشغال التهيئة تناهز 500 ألف دينار (160 ألف دولار) رُصد جزء منها سنة 2017 وغطت وزارة الشباب والرياضة جزءا آخر متعلقا بمبلغ العجز المدرج بالصفقة.

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وصرح بأن المشروع قد استوفى كل الإجراءات الإدارية قبل انطلاق الأشغال التي ستشمل تهيئة لغرف الإقامة والواجهة الأمامية للمؤسسة وفضاء الاستقبال، إضافة إلى بناء سور خارجي.

وشدد على أن المشروع سيكون وظيفيا بعد أشهر قليلة ليستقبل وفودا شبابية للاصطياف والتخييم، بالتنسيق مع السلطات الأمنية والعسكرية، باعتبار وجود المركز على بعد خطوات من بوابة العبور نحو جبل الشعانبي.

وأكد المسؤول التونسي أن مركز التخييم والاصطياف لم يشهد تبادلا للوفود الشبابية منذ سنة 2013 بسبب الإرهاب.

وأوضح الغضباني أن مندوبية الرياضية بالقصرين تلقت دعما من قبل الجيش والأمن لإعادة إحياء المشروع الذي يعتبر أحد أوجه مكافحة التطرف والإرهاب.

المصدر: "موزاييك"