أمير قطر يتسلم رسالة خطية من رئيس الإمارات

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024 والتي ستعقد بدبي في فبراير.

وذكرت وكالة الانباء اللقطرية أن سفير الإمارات لدى الدوحة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، قام بتسليم الرسالة خلال استقبال الأمير له بمجلس الشيخ عبد الله بن جاسم بالديوان الأميري صباح الاثنين.

وفي بداية المقابلة، نقل السفير الإماراتي تحيات رئيس الإمارات إلى أمير قطر وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدا من التقدم والرخاء.

فيما حمل الشيخ تميم السفير الإماراتي تحياته لرئيس الإمارات وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات دوام الازدهار والرقي.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وأوجه تنميتها وتطويرها.

ومن جهتها قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعث برسالة خطية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

المصدر: وكالات