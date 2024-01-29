تغريم شركة "اتصالات المغرب" أكثر من 600 مليون دولار لمخالفة قواعد المنافسة

أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكمها النهائي في النزاع بين شركة "اتصالات المغرب" ومنافستها "إنوي"، حيث أدانت المحكمة الشركة المدعى عليها بسبب "ممارسات مضادة للمنافسة".

ويقضي منطوق الحكم بإلزام شركة "اتصالات المغرب" بدفع مبلغ قدره 6.4 مليار درهم (أكثر من 640 مليون دولار) لفائدة شركة "إنوي" وهو أقل من المبلغ الذي كانت إنوي قد طالبت به في البداية والذي كان يبلغ 6.8 مليار درهم (أكثر من 680 مليون دولار).

وتعود جذور هذا النزاع إلى ديسمبر2021، حيث قدمت شركة "وانا كوربورات" (Wana Corporate)، الحاملة للعلامة التجارية "إينوي" شكوى ضد "اتصالات المغرب" اتهمتها فيها بـ"ممارسات مخلة بالمنافسة" و"الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن لشركة اتصالات المغرب في السوق المحلية".

وتملك شركة "اتصالات المغرب" الحق في استئناف هذا الحكم القضائي الذي يعتبر الأول من نوعه في سجلات القضاء في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يأتي بعد أن فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يناير 2020 غرامة قياسية بقيمة 3.3 مليار درهم (أكثر من 330 مليون دولار) على "اتصالات المغرب" التي يديرها عبد السلام أحيزون مع فرض عقوبات يومية بقيمة تصل إلى عدة ملايين درهم في حال عدم الامتثال للشروط المفروضة.

المصدر: موقع "le360.ma" المغربي