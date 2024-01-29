عشرات القتلى والجرحى بقصف واقتحام إسرائيلي لمنازل ومدارس في قطاع غزة

قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء تواصل قصف طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته لمنازل المواطنين والمدارس في قطاع غزة.

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وأفاد مراسلنا بتجدد القصف المدفعي على حي الصبرة في مدينة غزة، مشيرا إلى أن زوارق الجيش الإسرائيلي قصفت بعشرات القذائف شواطئ النصيرات والزهراء وسط القطاع.

وقتل الصحفي عصام اللولو وزوجته وابنيه بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما رفع عدد القتلى من الصحفيين منذ بدء الحرب على غزة إلى 121 قتيلا.

وشهد حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ومنطقة تل الهوى غرب المدينة قصف مدفعي إسرائيلي واشتباكات عنيفة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأكدت مصادر طبية مقتل 13 شخصا من النازحين بعد اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدارس في حي الرمال بغزة.

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، قتل 23 شخصا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة المطوي غرب النصيرات وسط القطاع. كما قتل نحو 14 شخصا جراء استهداف منزل غربي الزوايدة في المنطقة الوسطى.

وقالت مصادر طبية، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 38 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، راح ضحيتها 350 فلسطينيا، بينهم 24 على الأقل في قصف على خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى والجرحى منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 26422 قتيلا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.

المصدر: RT+ وفا