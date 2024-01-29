السعودية.. إيقاف مسؤول رفيع المستوى تورط بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال وحصوله على عقود لصالح شركة "المواهب الوطنية" (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206630905 ريال.

وأفاد المسؤول بأن عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني قام بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا وهو ما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1298923 ريال، مع حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، والحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه محمد بن سليمان محمد الحربي (تم إيقافه) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن مُلاكها وتمريرها بدوره للمذكور.

وأوضح المسؤول في هيئة الرقابة أن شريكي المذكور بالشركة وهما سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبدالله الدبل (تم إيقافهما) وقد أقرا بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المذكورة

وأكد أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وإحالتهم للقضاء.

وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

المصدر: واس