الثانية في عام.. توم هانكس في مصر رفقة زوجته ورواج فيديو "الملوخية بالأرانب" (فيديو+صورة)

انتشرت على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو للنجم السينمائي العالمي الشهير توم هانكس رفقة زوجته خلال إجازة لهما في مصر، وظهر السائحان قرب أهرامات الجيزة، وفي وقت سابق بمطعم بحي الزمالك.

وكشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن زيارة هانكس Tom hanks، ومن خلالها نشر صورة تجمعه بزوجته ريتا ويلسون من أمام أهرامات الجيزة، حيث تعد الزيارة الثانية خلال عام واحد.

وتداول معجبون بالممثل الأمريكي، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة خلال إحدى زيارته السابقة لأهرامات الجيزة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة عبر "فيسبوك" وكتبت: "زيارة الممثل الأمريكي توم هانكس لأهرامات الجيزة مع زوجته".

تجدر الإشارة إلى تداول اسم النجم العالمي هانكس وراج اسمه عبر البحث في غوغل، خلال أبريل الماضي، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للنجم وهو يتناول الطعام في أحد مطاعم الزمالك الشهيرة.

وكان هانكس حينها رفقة زوجته ريتا ويلسون وآخرين، وقال شهود إنه كان يتناول طبق الملوخية بالأرانب وفقا لشهادات أحد زوار المطعم الذي صادف وجوده في ذلك الوقت.

المصدر: RT