"مصر لا تسقط".. طبيب مصري يدافع عن بلده

رد الطبيب المصري هاني عبدالجواد على عرض الأكاديمي الكويتي سلطان الحربي منحه جنسية الكويت، فيما هاجم الحربي مصر واصفا إياها بالمركب الغارق وأن الدول باتت تأخذ أفضل وأبرع أبنائها.

وبهذه العبارات عبر حسابه في موقع "إكس"، أثار الحربي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما دفعه على ما يبدو لاستدراك سوء الفهم بتعليق جديد على تدوينته قال فيها: "حفظ الله مصر. ما أقصده مما كتبته هو أن ينتبه المصريون لحال بلدهم الذي هو بلدنا، ويحموه ويحافظوا على ثرواته البشرية قبل غيرها".

بما أن مصر قد سقطت ومركبها قد غرقت، وباتت الدول تأخذ أفضل وأبرع أبنائها، فإني أقترح أن تأخذ الكويت الطبيب الجرّاح الساحر الدكتور هاني عبدالجواد ليفتح عيادته عندنا ونستفيد من علمه وإبداعه الكثير🌷 — د. سـلـطـان الـحـربـي (@s_alharbi2020) January 26, 2024

وكتب الحربي في تدوينته: "بما أن مصر قد سقطت ومركبها قد غرقت، وباتت الدول تأخذ أفضل وأبرع أبنائها، فإني أقترح أن تأخذ الكويت الطبيب الجراح الساحر الدكتور هاني عبدالجواد ليفتح عيادته عندنا ونستفيد من علمه وإبداعه الكثير".

وسارع الطبيب المصري في رده على الحربي وكتب عبر "إكس": "من الممكن أن تمرض مصر أو تتعثر لكن لا يمكن تسقط ولا يمكن تموت يا دكتور سلطان.. التاريخ يقول هذا"، ليرد الحربي قائلا: "ما شاء الله تبارك الله. أنت ثروة لا تُقدّر بثمن. حفظك الله وبارك فيك وبعلمك ونفع بك الأمة".

مصر ممكن تمرض او تتعثر لكن لا يمكن تسقط و لا يمكن تموت يا دكتور سلطان. التاريخ بيقول كدا.

اما بالنسبه لأهلنا المرضي من كل البلدان فهم علي رؤسنا https://t.co/oIaohzspA1 — Dr.Hany Abdel Gawwad (@hanysoliman1978) January 26, 2024

كما دفعت تغريدات الحربي، رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إلى التعليق عبر "إكس" وكتب: "مصر لم ولن تسقط.. وإن أخطأت إدارتها فشعبها جبار وحضارته قديمة وعظيمة ولن يأخذ أحد أبناؤها لا بجواز سفر أو بأموال… فمصريتهم عميقة في جذورها وإن قبلوا بتكريم أو احتفال لا يتخلون عنها… وشعبها بريء من الأزمة الاقتصادية التي نواجهها! أما طبيبنا فهو فخر لنا وهو حر في قراره".

مصر لم و لن تسقط .. و ان أخطأت ادارتها فشعبها جبار وحضارته قديمة وعظيمة و لن يأخذ احد ابناؤها لا بجواز سفر او بأموال …فمصريتهم عميقة في جذورها و ان قبلوا بتكريم او احتفال لا يتخلون عنها…و شعبها برئ من الأزمة الإقتصادية التى نواجهها ! اما طبيبنا فهو فخر لنا و هو حر في قراره https://t.co/zgcSuHl7RY — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 26, 2024

وكتب حساب "المرأة الغامضة": "يا دكتور سلطان أقترح أن تفتح دول الخليج أبوابها أمام الأطباء والمهندسين وأصحاب الكفاءات من أهل مصر الذين يسافرون إلى أوروبا والغرب فبلاد المسلمين أولى بهم".

يا دكتور سلطان أقترح أن تفتح دول الخليج أبوابها أمام الاطباء والمهندسين وأصحاب الكفاءات من أهل مصر الذين يسافرون إلي أوروبا والغرب فبلاد المسلمين أولي بهم — المرأة الغامضة (@AlghamdtAl99511) January 26, 2024

ورد حساب "اسكندرية": "مصر لم ولن تسقط. أنت تتكلم عن دولة عظيمة لها تاريخ طويل من الحضارة والتقدم. ودولتك من ضمن ما قدم لهم يد المساعدة وضحت بأبنائها من أجلكم".

مصر لم ولن تسقط.

انت تتكلم عن دولة عظيمة لها تاريخ طويل من الحضارة والتقدم. ودولتك من ضمن ما قدم لهم يد المساعدة وضحت بابنائها من اجلكم



مصر مرت بالعديد من الأزمات في الماضي، لكنها استطاعت دائماً تجاوزها والخروج منها أقوى مما كانت عليه



صحيح مصر تمر بأزمة اقتصادية ، لكن هذه… — اسكندرية - Alexandria (@Alexandria_egy1) January 26, 2024

وأضاف: "مصر مرت بالعديد من الأزمات في الماضي، لكنها استطاعت دائما تجاوزها والخروج منها أقوى مما كانت عليه..صحيح مصر تمر بأزمة اقتصادية، لكن هذهالأزمة ليست وليدة اليوم. فهي بدأت منذ سنوات

لكن رغم هذه الأزمة، فمصر ما زالت قوية وقادرة على تجاوزها. لا نقبل التطاول على مصر ولا شعبها من شخص يبحث عن الشهرة والتفاعل. ركز أنت على بلدك وسلبياتها أفضل .. أظن أنت لا تقبل هذا الكلام على بلدك".

المصدر: RT