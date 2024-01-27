بينهم 3 موظفين.. السلطات التونسية تأذن بالاحتفاظ بـ 6 أشخاص بتهمة الاعتداء على الأملاك والاختلاس

أصدرت السلطات التونسية إذنا بالاحتفاظ بـ 6 أشخاص بتهمة الاعتداء على الأملاك والسرقة.

وفي التفاصيل، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة يوم الجمعة بالاحتفاظ بـ 6 أشخاص بينهم 3 موظفين بشركة وأصحاب مستودع شراء خردة بحي الشباب بدوار هيشر وحارس، وذلك من أجل "تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والسرقة الموصوفة والمشاركة في ذلك".

ويأتي قرار الاحتفاظ إثر مسح إرشادي ومراقبة مستمرة للمستودعات والمحلات حيث وردت معلومات عن تعمد صاحب ثلاثة مخازن مختصة في شراء الخردة سرقة كميات من مسروق تابع لمخازن أحد المغازات الكبرى الكائنة بجهة الشرقية وشركات مختلفة، متمثلة في كمية من بقايا الأليمنيوم والنحاس والـinox ونوافد أليمنيوم ومحركات ثلاجات ومراوح مبردات كبرى، وتحميل المسروقات على متن شاحنة ثقيلة في عدة مناسبات تابعة للمغازة نفسها.

وبناء على تلك المعلومات أذنت النيابة العمومية بمباشرة محضر عدلي في الغرض عهدت به فرقة الأبحاث العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة، والتي أجرى أعوانها التحريات والأبحاث اللازمة حول الشبكة المختصصة في سرقة المعادن القديمة المستعملة.

وقادت التحريات إلى إثبات ضلوع حارس المغازة في العملية والذي اعترف بتورط بقية المجموعة معه ومنهم مدير المخازن.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية