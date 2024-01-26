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وزير النقل العراقي يوجه بنقل مواطنيه العالقين في السعودية

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وزير النقل العراقي يوجه بنقل مواطنيه العالقين في السعودية
RT / facebook.com/mot.iraq
وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي
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أوعز وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، يوم الجمعة، للخطوط الجوية العراقية بإعادة المسافرين العراقيين العالقين في السعودية.

وقالت الوزارة في بيان "إن السعداوي وجه الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بإعادة المسافرين العراقيين العالقين في السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات إعادتهم الى أرض الوطن بما يضمن سلامتهم وكرامتهم".

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وبحسب البيان، شدد الوزير "على ضرورة تكريس جميع الإمكانيات والطاقات والإسراع بتهيئة وتنظيم عملية إعادتهم بالتنسيق مع المكاتب الخارجية للخطوط".

يذكر أنه تم تعليق عودة عشرات العراقيين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية ضمن رحلات شركة "فلاي بغداد" التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي بدعوى تقديم المساعدة لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأعربت شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" عن استنكارها فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها ورئيسها التنفيذي، مؤكدة أن القرار لا يستند إلى أدلة مادية أو معنوية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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