صاحب مطعم "7 أكتوبر" في الأردن: السلطات رفضت منحي ترخيصا

قال باسل نبيل الصرايره مالك "مطعم 7 أكتوبر" (سابقا) في الأردن إنه عمل على تغيير اسم المطعم المشرف الكائن في المزار الجنوبي في محافظة الكرك لأن السلطات المختصة لم توافق على ترخيصه.

وأضاف الصرايرة: "إن سبب عدم ترخيصه كونه يحمل دلالات سياسية، ولأسباب وضغوطات تم إزالة اللافتة اليوم الجمعة من قبل السلطات المختصة".

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وصرح بأنه "وبعد عدة محاولات لم يستطع الحصول على ترخيص من غرفة الصناعة والتجارة".

ولم يكشف الصرايرة بعد عن الاسم الجديد لمطعمه.

وأفاد صاحب المطعم بأن "السابع من أكتوبر تاريخ مشرف وسوف يبقى في صدورنا وقلوبنا محفورا إلى الأبد، لم أكن أبحث عن الشهرة ولا أبحث عن تيرندات ولا تسويق ولا دعايات، وأنا اليوم فخور بنفسي واعتز أنني قمت بهز الكيان الهش من خلال اسم مطعم شاورما وأثرت الرعب في قلوبهم ولو على الأقل لمدة يومين".

وتدوال مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية مقاطع لافتتاح المطعم وعبروا عن فرحتهم بتسميته "7 أكتوبر".

أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، افتتاح مواطن أردني مطعما يحمل اسم "7 أكتوبر"، مطالبا الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.

كما نشر موقع "يلا نت" الإسرائيلي خبرا بعنوان "مطعم 7 أكتوبر" في بلد بيننا وبينه اتفاق سلام"، وأشار إلى أن تسمية المطعم بهذا الاسم دليل آخر على تدهور العلاقات بين عمان وتل أبيب.

New shawarma spot just dropped in Amman.



This sickness is deep. pic.twitter.com/PLDwjcXjeC — Joe Roberts (@Joe_Roberts01) January 25, 2024

المصدر: RT + موقع "خبرني"