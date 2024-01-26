خبير دولي لـ "RT": قرار التدابير الوقائية ضد إسرائيل سيفتح باب الدعاوي الدولية لمحاسبتها

قال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، إن قرارات محكمة العدل الدولية تدعو للترحيب والارتياح، كما أن القرار التاريخي الصادر حفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال مهران في تصريح خاص لـ "RT" إن "هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسار محاسبة إسرائيل، إذ سيدفع المجتمع الدولي بكل أشكاله المدنية والرسمية نحو فتح دعاوى قانونية دولية جديدة ضد تل أبيب بتهم ارتكاب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وتوقع مهران أن يؤدي القرار إلى "تصاعد المطالبات الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة نظرا لما تشكله من مزيد من الجرائم وانتهاك القانون الدولي، كما أنه سيكرس مبدأ محاسبة مرتكبي تلك الجرائم مهما استمرت إسرائيل بالتهرب من المساءلة لعقود طويلة".

وأضاف الخبير الدولي أن "قرار محكمة العدل الدولية سيمهد الطريق أمام قضايا ودعاوى دولية مماثلة ضد مسؤولي إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، موضحا أنه "من شأن تزايد الضغوط القضائية أن يؤدي بالمحصلة إلى وضع حد لحالة الفلتان الأمني التي تنعم بها إسرائيل، ويجبرها على احترام قواعد القانون الدولي تجنبا لمواجهة عواقب وخيمة".

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كما لفت إلى أن "هذا القضاء سيعمق من وضع إسرائيل المنبوذ دوليا، وعزلتها السياسية والدبلوماسية في ظل ازدرائها الفاضح لكل المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان"، مشددا على "ثقته في القضاء الدولي وتطلعه للمزيد من الأحكام الصادمة للوجدان الأخلاقي العالمي".. قائلا: "هذا هو سبيل إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT