الأمم المتحدة: الطقس البارد الممطر قد يجعل قطاع غزة غير صالح للعيش

حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، من أن الطقس البارد والممطر يجعل قطاع غزة الذي مزقته الحرب "غير صالح للعيش على الإطلاق".

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أغيث سونغاي "إننا قلقون جدا أيضا إزاء تأثير الطقس الممطر والبارد في غزة".

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وأضاف سونغاي "إنه أمر متوقع تماما في هذا الوقت من السنة، الوضع غير الصحي غير صالح لحياة الناس على الإطلاق ومعظمهم ليس لديه ما يكفي من الملابس أو الأغطية".

وتوثق إحصائية نشرها الجـهـاز المـركزي للإحصاء الفلسطيني أن 290000 وحدة سكنية في قطاع غزة تضررت بفعل القصف البري والجوي والبحري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مدار 112 يوما.

وطال القصف 65000 وحدة سكنية دمرت وأصبحت غير صالحة للسكن ونحو 25010 مبان تم تسويتها بالأرض، فضلا عن تدمير 145 مسجدا و3 كنائس.

ووصل عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة إلى 30 فيما تضرر 26 مستشفى، فضلا عن تدمير 121 سيارة إسعاف وتوقفها عن العمل.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.93 مليون مواطن (85% من سكان غزة) مهجرون قسرا، والعديد منهم نزحوا عدة مرات سعيا وراء الأمان.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 26083، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة نحو 64487 مصابا فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف آخرين في عداد المفقودين.

المصدر: وفا