مصر.. بيان يكشف أسباب الارتفاع الكبير لأسعار الذهب

أصدرت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية في مصر بيانا صباح اليوم الخميس، تعليقا على الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

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وقالت الشعبة في بيانها: "تؤكد شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب".

وأضاف البيان: "تناشد الشعبة السادة المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق، كما حذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين".

وقفز سعر الذهب في مصر لمستويات قياسية لم يصل لها من قبل، ليرتفع بنحو 380 جنيها للغرام خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 3830 جنيها في آخر تحديث مقابل 3450 جنيها يوم السبت الماضي.

وأرجع نادي نجيب ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلي خلال الأيام الأخيرة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء يوم الأربعاء إلى نحو 63 جنيها بزيادة نحو 4 جنيهات عن سعره يوم السبت الماضي عندما سجل مستوى 59 جنيها بعد هبوط ملحوظ.

وواصل سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة- السوق الموازية- الارتفاع مقابل الجنيه الأربعاء بسبب زيادة المضاربات ونقص المعروض من النقد الأجنبي، وفق ما قاله أحد المراقبين لسوق الصرف تحدث إليه مصراوي.

ويرى المصدر أن سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء زاد بما يصل إلى 3 جنيهات خلال التعاملات ليقفز إلى 63 جنيها مقارنة بنحو 60 و61 جنيها في تعاملات يوم الاثنين الماضي لتتسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بأكثر من 100%.

ويتداول الدولار داخل القطاع المصرفي خلال تعاملات اليوم قرب 31 جنيها لكل دولار وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي، بعد ارتفاع بنحو 96% خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023.

ولم يرتبط الارتفاع الأخير في سعر الذهب بحدوث تغيير في حركة السوق، حيث أشار نادي نجيب إلى أن هناك حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء بالأسواق.

وعلى عكس الاتجاه، عالميا انخفض سعر أوقية الذهب بنحو 13 دولار مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، ليصل مساء اليوم الأربعاء إلى مستوى 2016 دولارا.

المصدر: الأهرام + مصراوي