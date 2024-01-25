مدير مكتبة الاسكندرية: العلاقات بين روسيا ومصر مميزة وستتعزز في المستقبل

أعرب مدير مكتبة الاسكندرية في مصر، أحمد زايد، عن قناعته بأن العلاقات بين روسيا ومصر مميزة، وهي ستتعزز في المستقبل.

وقال زايد في تصريح لوكالة "تاس" الروسية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم الأربعاء، إن "العلاقات بين روسيا ومصر مميزة للغاية"، معبرا عن الارتياح إزاء الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي أثناء المراسم الخاصة بمحطة الضبعة الذرية يوم الثلاثاء.

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وأضاف أحمد زايد أن من الواضح من كلام الرئيسين أن العلاقات بين البلدين "رائعة، وهي ستتعزز في المستقبل".

وجدير بالذكر أن الرئيسين الروسي والمصري شاركا في فعاليات صب خرسانة المفاعل الرابع لمحطة الضبعة عبر تقنية الفيديو، يوم الثلاثاء 23 يناير.

يذكر أن الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب افتتحت يوم الأربعاء وستستمر حتى 6 فبراير المقبل.

المصدر: تاس