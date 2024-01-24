وزير الكهرباء المصري يكشف لـRT موعد بدء عمل المفاعلات النووية المصرية

كشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، لـRT موعد بدء عمل المفاعلات النووية المصرية الأربعة بعد حفل صب خرسانة المفاعل النووي الرابع بمشاركة الرئيسين الروسي والمصري.

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وقال وزير الكهرباء المصري: "من المقرر أن يبدأ عمل أول المفاعلات النووية المصرية في أواخر عام 2028، على أن يدخل كل مفاعل الخدمة خلال 6 أشهر على التوالي".

وأشار إلى أن العمل في منطقة الضبعة يسير بوتيرة سريعة، وبمعدلات تنفيذ في بعض الأحيان سابقة لأوانها، مشيرا إلى أن المحطة النووية ستسهم بنسبة 10% من قدرات شبكة الكهرباء المصرية وستمثل إضافة قوية لمصر.

وشارك الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية يوم الثلاثاء، حيث تحدثا عن أهمية هذا الحدث بالنسبة للعلاقات بين البلدين.

وكانت قد وقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

وتشيد شركة "روسآتوم" محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: RT