الرئيس التونسي يجري تعديلا وزاريا

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إجراء تعديلات وزارية.

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وعين الرئيس التونسي، فريال الورغي حرم السبعي في منصب وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت حرم شيبوب كوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

كما عين لطفي ذياب في منصب وزير التشغيل والتكوين المهني، وسمير عبد الحفيظ ككاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتم تعيين وائل شوشان ككاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي ورياض شود، ككاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.

المصدر: RT