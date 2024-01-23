"من القاهرة لموسكو".. رد فعل السيسي بتوجيه التحية لبوتين على الهواء مباشرة

شهدت مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية، تحية من القلب للقلب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي على الهواء.

وظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يلوح بيده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويقول له باللغة العربية "شكرا"، فيما عبر الرئيس الروسي عن امتنانه للرئيس المصري وقام بالابتسام ومبادلة الرئيس المصري التحية.

وشارك الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية اليوم الثلاثاء، حيث تحدثا عن أهمية هذا الحدث بالنسبة للعلاقات بين البلدين.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

وتشيد شركة "روسآتوم" محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: RT