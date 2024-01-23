مباحثات جزائرية أمريكية حول الطاقة المتجددة وتطوير الهيدروجين

بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير الهيدروجين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة الجزائرية، أن "وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، استقبل اليوم الثلاثاء بعثة رجال أعمال أميركيين، بقيادة رئيسي مجلس الأعمال الجزائري - الأمريكي، إسماعيل شيخون وديفيد ويلهام".

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وأشار إلى أن قيادات من وزارة الطاقة الجزائرية وممثلي شركات أميركية بارزة في مجال الطاقة حضروا الاجتماع.

ولفت الجانبان إلى إمكانيات التعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين وكذلك في البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر على المدى القصير والمتوسط، والصناعة المحلية للمعدات في هذا المجال".

وتابع أن الطرفين ناقشا واقع علاقات التعاون بين الشركات الجزائرية والأمريكية في مجال الطاقة والمناجم، وآفاق تعزيزها. وجددا التأكيد على الرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والمناجم.

وفي السياق، شدد وزير الطاقة والمناجم الجزائري على "أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تربط الشركات الجزائرية والأمريكية في مجال النفط والغاز".

وعرض عرقاب "استراتيجية تطوير القطاع القائمة على بعث الاستثمارات بهدف زيادة إنتاج وتحويل النفط والغاز، بالإضافة إلى فرص الاستثمار والشراكة الهامة التي يوفرها القطاع وخاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، وكذا في مجال البتروكيمياء والرقمنة والحلول التكنولوجية وخفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية".

كما أعرب عن أمله في "رؤية شراكات متبادلة المنفعة والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات. وكذا عزم الدولة الجزائرية لمرافقة ودعم وتقديم كل التسهيلات للشركاء في جميع مراحل تجسيد هذه الاستثمارات".

المصدر: نوفوستي