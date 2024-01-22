عبر "معلومات مهمة" من مسيّرة.."سرايا القدس" تعرض مشاهد "استحكام مدفعي" على الجيش الإسرائيلي (فيديو)

عرضت "سرايا القدس" مشاهد من عملية "الاستحكام المدفعي" على تجمعات وجنود وآليات الجيش الإسرائيلي بخان يونس بغزة، بناء على "معلومات مهمة" تحصلت عليها من إحدى المسيّرات المسيطر عليها.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية الاستحكام المدفعي على تجمعات وجنود وآليات العدو في خان يونس، بناء على "معلومات مهمة" تحصلت عليها من إحدى الطائرات المسيطر عليها".

وكانت "سرايا القدس" قد أكدت أنها "سيطرت على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون "EVO Max 4T" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء وسط قطاع غزة".

وأعلنت "سرايا القدس" اليوم الاثنين، "استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "RPG" وسط مدينة خان يونس".

وأضافت:

- "قصفنا بقذائف الهاون تمركزا لجنود العدو شرق حي الزيتون بمدينة غزة".

- "استهدفنا بصاروخ "بدر1" تجمعا لجنود العدو الصهيوني شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

وأشارت "سرايا القدس" إلى أنها "خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة خان يونس"، متابعة: "في عملية مشتركة، قصف مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام بوابل من قذائف الهاون خط إمدادٍ ومسيرٍ لآليات العدو الصهيوني شرقي جباليا".

وأكدت "قصفها بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم بمدينة خان يونس"، لافتة إلى أنها "استهدفت بالأسلحة الرشاشة، مجموعة من جنود العدو داخل خيام نصبت قرب برج للمراقبة في محيط "المقبرة الشرقية" شرقي جباليا".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2672 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح بمقتل عسكري إضافي لترتفع حصيلة قتلاه إلى 532 عسكريا منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

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ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية لليوم الثامن بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT