لبنان.. تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية للقرصنة

تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية للقرصنة بعد يوم واحد من تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني إلى القرصنة من جهة مجهولة.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان "تعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة للقرصنة"، مؤكدة أن "العمل جار على حل هذه المشكلة".

وأفادت الوزارة بأن "هذا الموقع لا يتضمن أي معلومات شخصية خاصة بالمستفيدين من برامج الوزارة".

#بيان تعرّض الموقع الألكتروني الخاص بوزارة الشؤون الإجتماعية للقرصنة، والعمل جارٍ على حلّ هذه المشكلة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقع لا يتضمّن أي معلومات شخصيّة خاصة بالمستفيدين من برامج الوزارة. — وزارة الشؤون الإجتماعية (@mosalebofficial) January 22, 2024

وأمس الأحد، أعلنت مصلحة الإعلام في البرلمان اللبناني إنه ‏"إثر تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لمحاولة قرصنة، قامت الجهة الفنية المشرفة على إدارة الموقع وحمايته بتجميده، وهي تعمل على معالجة الأمر".

وتأتي قرصنة موقع البرلمان ووزارة الشؤون الاجتماعية بعد نحو أسبوعين على تعرض شاشات مطار بيروت الدولي للاختراق والقرصنة، وعرضت عليها رسالة مناهضة لـ"حزب الله"، فيما زعم المخترقون أنهم ينتمون لجماعة تطلق على نفسها اسم "جنود الرب".

وقد رجح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، أن يكون اختراق شاشات مطار بيروت خارجيا.

المصدر: RT