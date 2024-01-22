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لبنان.. تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية للقرصنة

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لبنان.. تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية للقرصنة
وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية
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تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية للقرصنة بعد يوم واحد من تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللبناني إلى القرصنة من جهة مجهولة.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان "تعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة  للقرصنة"، مؤكدة أن "العمل جار على حل هذه المشكلة".

وأفادت الوزارة بأن "هذا الموقع لا يتضمن أي معلومات شخصية خاصة بالمستفيدين من برامج الوزارة".

وأمس الأحد، أعلنت مصلحة الإعلام في البرلمان اللبناني إنه ‏"إثر تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لمحاولة قرصنة، قامت الجهة الفنية المشرفة على إدارة الموقع وحمايته بتجميده، وهي تعمل على معالجة الأمر".

وتأتي قرصنة موقع البرلمان ووزارة الشؤون الاجتماعية بعد نحو أسبوعين على تعرض شاشات مطار بيروت الدولي للاختراق والقرصنة، وعرضت عليها رسالة مناهضة لـ"حزب الله"، فيما زعم المخترقون أنهم ينتمون لجماعة تطلق على نفسها اسم "جنود الرب".

وقد رجح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، أن يكون اختراق شاشات مطار بيروت خارجيا.

المصدر: RT 

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