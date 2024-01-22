"هل تدفع مصر ثمن مواقفها السياسية؟".. خبير يتحدث لـRT عن تهديدات كبيرة تحدق بالقاهرة

أكد الباحث في العلاقات الدولية والشؤون السياسية أحمد ماهر أبو جبل في حديث خاص لـRT، أن مصر تواجه العديد من التهديدات على كافة المحاور الاستراتيجية وحدودها.

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وأشار ماهر إلى أن مصر تواجه تهديدات بداية من حدودها مع ليبيا والأوضاع السودان وما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تريده إسرائيل من محور فلادليفيا ومحاولاتها السيطرة على هذا المحور ما يعني أنه يمثل تهديدا على مصر من محاولة فتح الحدود في أي لحظة ويكون الشعب الفلسطيني في وجه الجيش المصري وتكون مصر أمام فرض سياسة الأمر الواقع بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، فضلا عما يحدث في البحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية.

كما لفت إلى التهديدات الإثيوبية خاصة في ما يتعلق بمياه النيل ونية أديس أبابا بناء المزيد من السدود، فضلا عما يحدث في أرض الصومال واتجاه إثيوبيا إلى أن تكون قوة مؤثرة في البحر الأحمر.

وأضاف أن البحر الأحمر يشهد تطورات خطيرة، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة أن عملياتها هناك لن تنتهي قريبا، وأن الأمر يحتاج إلى شهور وبالتالي فإن السفن التجارية ستشعر بالقلق من المرور مما يؤثر على الملاحة بقناة السويس، مشيرا إلى أن هذا سيؤدى إلى رفع أسعار النفط والغذاء عالميا، ويجعل مصر تواجه مشكلتين، الأولى انخفاض حركة التجارة بقناة السويس، والثانية ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.

وأكد أن مصر تدفع مقابل مواقفها الثابتة في كافة القضايا العالمية والاقليمية خاصة التي تتعلق بالأمن القومي المصري سواء برفض التهجير من فلسطين وموقفها الثابت المطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

وأشار إلى موقف مصر الثابت من عدم الدخول في خلاف مع روسيا خلال أزمتها مع أوكرانيا وهذا لم تحيد عنه ونجحت في الحفاظ على علاقاتها مع موسكو، مشيرا إلى أن مصر تدفع ثمن مواقفها الثابتة التي لا تتزحزح كما تعمل على الحفاظ على الأمن القومي المصري على المدى البعيد والقريب وترفض اتخاذ مواقف تبعيه لأحد أو أي مواقف تحت الضغوط.

المصدر: RT