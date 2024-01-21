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الإعلام المصري: إحالة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح

مجتمع

الإعلام المصري: إحالة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح
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المطربة شيرين عبد الوهاب
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أحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر المطربة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح يوم الأحد بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا من المنتج يتهم فيه الفنانة شيرين بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة الفنانة شيرين إلى محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت في 3 فبراير المقبل، لنظر الدعوى.

وقال صبحى جمال محامى الشاعر إن النيابة المختصة فتحت تحقيقا قضائيا في الواقعة، واستمعت خلاله إلى أقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير.

ومن جانبه قال ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين: "أتابع هذه القضية، ونحن على علم بها وردنا عليه سيكون خلال الجلسة".

المصدر: المصري اليوم

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