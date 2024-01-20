شيخ الأزهر يستقبل الرئيس الصومالي ويؤكد تضامنه مع الصومال

استقبل شيخ الأزهر أحمد الطيب اليوم السبت بمشيخة الأزهر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وبحثا سبل سبل تعزيز دعم الأزهر علميا ودعوياً لأبناء الشعب الصومالي.

وأكد شيخ الأزهر تضامن الأزهر مع الصومال في الحفاظ على وحدة أرضه واستقراره.

وقال إن الأزهر لن يتوانى عن تقديم الدعم العلمي والدعوي اللازم للصومال، كما وجه بإنشاء لجنة لتنسيق الجهود مع الصومال في ضوء احتياجاته وتحدياته الداخلية، وتنظيم دورات تدريبية للأئمة والدعاة الصومالين، وتوزيع المنح الأزهرية بما يناسب التحديات الداخلية للصومال.

RT

من جانبه رحب الرئيس الصومالي بهذا المقترح، مؤكدا أنه خطوة مهمة في تنسيق الجهود المشتركة، وأنه سيقوم بتحديد ممثل شخصي لسيادته في هذه اللجنة جنبا إلى جنب مع مسئولي السفارة الصومالية في القاهرة.

ودعا الرئيس الصومالي شيخ الأزهر لزيارة البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيكون حدثا تاريخيا ورسالة تضامن مع الصومال ضد الفكر المتطرف.

وقال إن الصومال في أمس الحاجة لعلماء الأزهر ومنهجه الوسطي، وطالب بالتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية في الصومال لمجابهة الفكر المتطرف.

وأضاف أن المنهج الأزهري أهم من الدبابة والمؤن العسكرية التي يتم استخدامها لمحاربة الجماعات المتطرفة.

المصدر: RT