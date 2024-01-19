"مسألة الصورة لا تعنينا".. وزير سعودي يرد على سؤال بشأن تغيير صورة المملكة بمجال الطاقة (فيديو)

علق عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية ومبعوث المناخ، على "مدى صعوبة تغيير صورة المملكة عالميا إلى مصدر للطاقة المتجددة".

وخلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024"، وُجه سؤال للوزير عادل الجبير جاء فيه: "المملكة تلعب دورا رئيسيا في أوبك وأوبك بلس ولها صوت مؤثر.. ما مدى صعوبة تغيير صورة المملكة عالميا إلى مصدر للطاقة المتجددة عوضا عن الطاقة الهيدروكربونية؟"

ورد الجبير قائلا: "لا يتعلق الأمر بتغيير الصورة بل يتعلق بتحسين كوكبنا، إنه يتعلق بجعل كوكبنا أكثر أمانا لأبنائنا وأحفادنا، أنه يتعلق بتقديم مثال يحتذى به للآخرين".

وأضاف: "مسألة الصورة لا تعنينا، بل هي تعني الآخرين وكيف يروننا، إذا كنت ترغب في رؤية واقع السعودية.. عظيم، وإذا لم ترغب.. فماذا إذن؟... الحياة تستمر وسنستمر في فعل ما نفعله، وسنتفوق في ما نفعله، وسنقدم مثالا للآخرين، وسنختبر ما نفعله ونقيسه مقارنة بأي شخص آخر، ورأسنا مرفوع عاليا".

المذيعة تسأل "ما مدى صعوبة تغيير صورة المملكة في الطاقة؟"



وزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث المناخ عادل الجبير يرد:



- مسألة الصورة لا تهمنا، إذا رغب شخص برؤية واقع السعودية.. عظيم، وإذا لم يرغب.. فماذا إذن؟



- ما يهمنا بالفعل تحسين كوكبنا وجعله أكثر أمانًا #الإخباريةpic.twitter.com/plmhdtlmiC — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 19, 2024

المصدر: "الإخبارية"